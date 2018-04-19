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Американский пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за дымящегося двигателя
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Американский пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за дымящегося двигателя 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Вашингтон, 19 апреля /Синьхуа/ — Американский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в среду в Атланте после того, как его двигатель начал дымиться.
Авиакомпания Delta Air Lines, которой принадлежит вышеупомянутый авиалайнер, подтвердила эту информацию, заявив, что направлявшийся в Лондон самолет поднялся в воздух в 18:00 по местному времени, однако вскоре после взлета возникли неисправности в одном из двигателей, и лайнер вернулся в аэропорт отправления.
"Полет завершился без серьезных последствий", — говорится в заявлении авиакомпании.
Напомним, что это уже не первый за последние дни инцидент с участием американской гражданской авиации. Во вторник произошел взрыв в одном из двигателей самолета Boeing авиакомпании Southwest Airlines, в результате погибла пассажирка. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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