В американском штате Монтана из-за паводков объявлено чрезвычайное положение

Лос-Анджелес , 18 апреля / Синьхуа / — Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок в среду издал исполнительный приказ, объявив чрезвычайное положение в семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап, поскольку паводки затопили большую часть Северной Монтаны.

Исполнительный приказ разрешает использование необходимых государственных услуг, оборудования и материалов для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Как говорится в заявлении канцелярии губернатора, правительство штата также учредило Межведомственную координационную группу для информирования о ситуации с наводнениями. Центр по координации мероприятий в чрезвычайных ситуациях Монтаны продолжает тесно сотрудничать с местными и племенными властями.

"Поскольку жители Монтаны сталкиваются с наводнениями, мы делаем все необходимое на государственном уровне для защиты их здоровья и безопасности, а также сохранения жизней, имущества и ресурсов, — говорится в заявлении. — Так как мы мониторим ситуацию в штате, то продолжаем поддерживать тесные контакты с местными и племенными чиновниками".

После зимы с рекордными снегопадами северные районы штата Монтана оказались во власти наводнений, вызванных быстрым таянием снега. Паводки могут нанести значительный ущерб домам, фермам и инфраструктуре.

По словам местных чиновников, десятки дорог в штате Монтана были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки. —0—