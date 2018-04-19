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В американском штате Монтана из-за паводков объявлено чрезвычайное положение
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В американском штате Монтана из-за паводков объявлено чрезвычайное положение 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лос-Анджелес, 18 апреля /Синьхуа/ — Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок в среду издал исполнительный приказ, объявив чрезвычайное положение в семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап, поскольку паводки затопили большую часть Северной Монтаны.
Исполнительный приказ разрешает использование необходимых государственных услуг, оборудования и материалов для защиты критически важных объектов инфраструктуры.
Как говорится в заявлении канцелярии губернатора, правительство штата также учредило Межведомственную координационную группу для информирования о ситуации с наводнениями. Центр по координации мероприятий в чрезвычайных ситуациях Монтаны продолжает тесно сотрудничать с местными и племенными властями.
"Поскольку жители Монтаны сталкиваются с наводнениями, мы делаем все необходимое на государственном уровне для защиты их здоровья и безопасности, а также сохранения жизней, имущества и ресурсов, — говорится в заявлении. — Так как мы мониторим ситуацию в штате, то продолжаем поддерживать тесные контакты с местными и племенными чиновниками".
После зимы с рекордными снегопадами северные районы штата Монтана оказались во власти наводнений, вызванных быстрым таянием снега. Паводки могут нанести значительный ущерб домам, фермам и инфраструктуре.
По словам местных чиновников, десятки дорог в штате Монтана были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки. —0—
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