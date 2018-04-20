МЧС наращивает группировку спасателей для борьбы с природными пожарами в Приамурье

«Группировка ДВРПСО МЧС России в составе 30 человек прибыла на самолете-амфибии Бе-200ЧС из Хабаровска в Амурскую область для оказания помощи в борьбе со стихийными природными пожарами. Спасатели экипированы необходимым оборудованием и имуществом, в том числе для работы в автономном режиме», — говорится в сообщении.

Прибывшая группа направлены в Завитинский, Бурейский и Архаринский районы. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, с начала недели количество природных пожаров в Приамурье ежедневно увеличивается. Как ранее писал ТАСС , в начале недели на территории региона действовало 18 пожаров, на пятницу — 29. На сегодня на тушении пожаров задействовано 968 человек, 187 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна — один вертолет и три самолета.