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МЧС наращивает группировку спасателей для борьбы с природными пожарами в Приамурье
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МЧС наращивает группировку спасателей для борьбы с природными пожарами в Приамурье 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
В регион прилетели 30 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России из Хабаровска, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.
«Группировка ДВРПСО МЧС России в составе 30 человек прибыла на самолете-амфибии Бе-200ЧС из Хабаровска в Амурскую область для оказания помощи в борьбе со стихийными природными пожарами. Спасатели экипированы необходимым оборудованием и имуществом, в том числе для работы в автономном режиме», — говорится в сообщении.
Прибывшая группа направлены в Завитинский, Бурейский и Архаринский районы. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, с начала недели количество природных пожаров в Приамурье ежедневно увеличивается. Как ранее писал ТАСС, в начале недели на территории региона действовало 18 пожаров, на пятницу — 29. На сегодня на тушении пожаров задействовано 968 человек, 187 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна — один вертолет и три самолета.
«Если сравнить динамику прошлого года и этого, то обстановка связана с погодными условиями. Запаса снега практически не было, в марте земля оголилась и была готова гореть. Никогда не было такого сильного ветра — до 25 метра в секунду, ощущается дефицит влаги», — назвал причины большого количества пожаров и. о. министра сельского хозяйства и пожарной безопасности Михаил Ковалев.
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