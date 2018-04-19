Пассажирский самолет экстренно сел из‐за дымящегося двигателя в США. Видео 

В Международном аэропорту Хартсфилд‐Джексон в американском городе Атланте пассажирский самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщила пресс‐служба воздушного ведомства в Twitter.
Уточняется, что причиной посадки стали неполадки одного из двигателей — он начал дымиться. Самолету, который вылетел из данного аэропорта, пришлось вернуться обратно.
Также сообщается, что в результате внеплановой посадки никто не пострадал. Работа аэропорта нарушена не была.
Как отметил телеканал Fox News, речь идет о самолете американской авиакомпании Delta. Воздушное судно должно было совершить рейс в Лондон.
Итальянские инженеры из компании Aviointeriors разработали «стоячие» кресла для пассажиров самолетов. Конструкция, фиксирующая человека на уровне бедер, по словам авторов, не вызывает дискомфорта во время перелетов благодаря мягкой обивке и подлокотникам. Несмотря на заявленные удобства, сидеть в таком кресле не получится, можно только облокотиться на него. Подобная инновация позволит авиаперевозчикам увеличить вместимость пассажирских самолетов на 20%.