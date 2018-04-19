Пассажирский самолет экстренно сел из‐за дымящегося двигателя в США. Видео

В Международном аэропорту Хартсфилд‐Джексон в американском городе Атланте пассажирский самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщила пресс‐служба воздушного ведомства в Twitter.

Уточняется, что причиной посадки стали неполадки одного из двигателей — он начал дымиться. Самолету, который вылетел из данного аэропорта, пришлось вернуться обратно.

Также сообщается, что в результате внеплановой посадки никто не пострадал. Работа аэропорта нарушена не была.

Итальянские инженеры из компании Aviointeriors разработали «стоячие» кресла для пассажиров самолетов. Конструкция, фиксирующая человека на уровне бедер, по словам авторов, не вызывает дискомфорта во время перелетов благодаря мягкой обивке и подлокотникам. Несмотря на заявленные удобства, сидеть в таком кресле не получится, можно только облокотиться на него. Подобная инновация позволит авиаперевозчикам увеличить вместимость пассажирских самолетов на 20%.