В штате Джорджия авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя

НЬЮ-ЙОРК , 19 апреля. / ТАСС /. Пассажирский самолет совершил в среду экстренную посадку в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) в связи с неполадками в работе одного из двигателей. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.

Авиалайнер вылетел из этого же аэропорта, однако вынужден был вернуться, поскольку один из его двигателей начал дымиться. В результате инцидента никто не пострадал, работа воздушной гавани не была серьезно нарушена. По данным телеканала Fox News, речь идет о самолете американской авиакомпании Delta , который направлялся в Лондон.

Во вторник пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Погиб один пассажир.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является одним из наиболее загруженных пересадочных узлов в мире.