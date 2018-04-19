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В штате Джорджия авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя
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В штате Джорджия авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя 

ТАСС 58 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил в среду экстренную посадку в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) в связи с неполадками в работе одного из двигателей. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.
Авиалайнер вылетел из этого же аэропорта, однако вынужден был вернуться, поскольку один из его двигателей начал дымиться. В результате инцидента никто не пострадал, работа воздушной гавани не была серьезно нарушена. По данным телеканала Fox News, речь идет о самолете американской авиакомпании Delta, который направлялся в Лондон.
Во вторник пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Погиб один пассажир.
Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является одним из наиболее загруженных пересадочных узлов в мире.
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