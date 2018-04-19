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Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку из-за дымившегося двигателя
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Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку из-за дымившегося двигателя 

Прайм 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в аэропорту Атланты из-за дымившегося двигателя, сообщил аэропорт.
Поступили сообщения о том, что из двигателя отправляющегося самолета поднимался дым. Самолет вернулся в аэропорт вылета, пострадавших не было. Местный телеканал Fox5 сообщил, что самолет направлялся в Лондон, и распространил любительскую съемку дыма, вырывающегося из-под крыла самолета.
Еще один самолет Delta Air Lines, направлявшийся из Детройта в Палм-Бич, сел в экстренном режиме из-за лопнувшего колеса шасси, сообщила в заявлении в среду авиакомпания. Никто не пострадал.
Накануне самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за птицы, попавшей в двигатель. Одна пассажирка погибла.
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