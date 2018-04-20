Конспирологи: Эта фотография доказывает, что высадки человека на Луну не было

В 1969 году Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Это было невероятное технологическое и научное достижение для человечества. Он и еще 11 человек, которые следовали по его пыльным стопам, по-прежнему остаются единственными людьми, которые когда-либо ступили куда-то, кроме Земли.

Конечно, если вы верите в «официальную» теорию. С другой стороны, если вы верите конспирологам и считаете, что посадка на Луну была просто большой ложью, то…

Существует гора доказательств того, что приземление на Луну действительно произошло, но остается группа людей, которые считают, что все это была мистификация. Посмотрев на фотографию NASA, чью сторону вы примите?

На представленном снимке показан Джон У. Янг, командир миссии «Аполлон-16», собирающий образцы с поверхности Луны. В описании снимка говорится, что луноход был припаркован среди «поля больших валунов на заднем плане».

Однако, согласно видео, загруженному на канале YouTube UFOmania, валуны, показанные на снимке, являются не просто камнями, а скорее «зданием или космическим кораблем».

Есть два предложения о том, что на самом деле произошло. Первое предложение состоит в том, что все это было поставлено, с изображениями и видеороликами, сделанными в студии, задекорированной под лунную поверхность. В этом случае, структура на заднем плане снимка, возможно, часть студии, где снималась посадка на Луну.

Второе предположение, тем временем, более зловещее. Некоторые считают, что астронавты «Аполлон-16» обнаружили доказательства инопланетной жизни на Луне, и снимки и видео были отредактированы, чтобы удалить все экземпляры, подтверждающие это.

Тем не менее, большинство комментаторов видео на YouTube остаются непреклонными в том, что на заднем плане изображение действительно просто скалы. Конспирологи, однако, будут продолжать говорить об ином, и вам решать, во что верить.

Недавно NASA опубликовало видео в высоком 4К разрешении, показывающее поверхность Луны, которую запечатлел Лунный разведывательный орбитальный аппарат (Lunar Reconnaissance Orbiter). Работа зонда поможет начать планы по пилотируемым полетам на Луну в будущем.