Участники «Большой Арктической экспедиции» прибыли на Шпицберген

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Около 20 участников «Большой Арктической экспедиции» прибыли самолетом МЧС на Шпицберген в Северном Ледовитом океане, сообщает в пятницу МЧС России.

"По указанию министра Владимира Пучкова самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил участников «X молодежной лыжной экспедиции» Матвея Шпаро на остров Шпицберген. Всего было доставлено 19 членов экспедиции, в том числе дети в возрасте от 16 лет", — сообщает в пятницу МЧС России.

После приземления участники экспедиции на вертолете Ми-8 прибыли на арктическую станцию «Барнео», говорится в сообщении. Оттуда они на лыжах пройдут около 100 километров к Северному полюсу. Как отметили в ведомстве, специалисты МЧС России будут обеспечивать безопасность участников экспедиции.