МЧС России помогло доставить участников Большой арктической экспедиции на Шпицберген

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Участники Большой арктической экспедиции доставлены самолетом МЧС России на Шпицберген. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил участников Десятой молодежной лыжной экспедиции Матвея Шпаро на остров Шпицберген", — сообщили в ведомстве. Всего были доставлены 19 участников экспедиции, в том числе дети в возрасте от 16 лет.

Затем вертолет Ми-8 перевез их на арктическую станцию «Барнео», откуда участники экспедиции пройдут на лыжах к Северному полюсу порядка 100 км за неделю.

МЧС России будет осуществлять координацию и содействовать в обеспечении безопасности участников экспедиции.