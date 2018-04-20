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МЧС России помогло доставить участников Большой арктической экспедиции на Шпицберген
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МЧС России помогло доставить участников Большой арктической экспедиции на Шпицберген 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Участники Большой арктической экспедиции доставлены самолетом МЧС России на Шпицберген. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
"По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил участников Десятой молодежной лыжной экспедиции Матвея Шпаро на остров Шпицберген", — сообщили в ведомстве. Всего были доставлены 19 участников экспедиции, в том числе дети в возрасте от 16 лет.
Затем вертолет Ми-8 перевез их на арктическую станцию «Барнео», откуда участники экспедиции пройдут на лыжах к Северному полюсу порядка 100 км за неделю.
МЧС России будет осуществлять координацию и содействовать в обеспечении безопасности участников экспедиции.
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