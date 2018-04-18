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Поселки на берегу Тосны настигло подтопление
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Поселки на берегу Тосны настигло подтопление 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Уровень воды в реке Тосна достиг 513 см и приблизился к критической отметке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По прогнозам спасателей, 18-20 апреля уровень воды превысит опасное значение.
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