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Пучков доложил Путину о ситуации с паводками и пожарами
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Пучков доложил Путину о ситуации с паводками и пожарами 

Аргументы и Факты 45 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
С начала паводков были подтоплены свыше 5 тысяч жилых домов более чем в 400 населенных пунктах
Глава МЧС Владимир Пучков в ходе совещания президента РФ с членами правительства доложил Владимиру Путину о реализации мероприятий по защите населенных пунктов от паводков и природных пожаров.
По словам министра, юг Сибири, Поволжье и центральная часть страны пережили активную фазу весеннего половодья. В общей сложности подтоплено свыше 5 тысяч жилых домов более чем в 400 населенных пунктах. В настоящее время паводок перемещается на северо-запад страны, в регионы Урала и Сибири.
Пучков рассказал, что для борьбы с паводками дополнительно развернуто три тысячи гидрологических постов, подготовлены пункты временного размещения, а также приняты меры по снабжению отрезанных водой поселков. В антипаводковых мероприятиях задействованы 720 тысяч человек и 147 тысяч единиц техники, включая авиацию и плавсредства.
На совещании также обсуждалась защита населенных пунктов от лесных пожаров. Пучков сообщил, что с начала пожароопасного сезона на Дальнем Востоке и Сибири ликвидированы более 700 очагов лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Амурской области, Хабаровском и Забайкальском краях.
Он добавил, что в 10 субъектах и 253 муниципальных образованиях установлен особый противопожарный режим, в Амурской области в лесах введен режим ЧС. Пучков отметил, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях ведет непрерывный космический мониторинг и наземный контроль.
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