Сотрудники МЧС тренируются спасть людей с затопленной территории

Сегодня в Нерехте собрались сотрудники главного управления МЧС по Костромской области , чтобы отработать действия на случай подтопления домов во время паводка. Спасатели получили учебную задачу — в городе Нерехта река вышла из берегов, затопило дома, люди терпят бедствие. Всем нужно оперативно оказать помощь.

Специалисты проводят поисковые работы, отрабатывают спасение людей на воде с применением техники и разных приспособлений. Например, «конца Александрова». Для того, чтобы переправить людей с одного берега реки Нерехта на другой, сотрудники МЧС соорудили веревочную переправу.

Учения подразумевают и инженерные работы по защите населенных пунктов от воды, расчистке русел рек, сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Все это позволит сотрудникам МЧС быть готовыми к любому развитию событий и оказать оперативную помощь каждому человеку.