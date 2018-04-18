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Владимир Путин обсудил с членами правительства ликвидацию последствий паводков
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Владимир Путин обсудил с членами правительства ликвидацию последствий паводков 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Жители России могут обращаться к региональному руководству в связи с подтоплениями.
Владимир Путин поручил членам правительства проконтролировать помощь пострадавшим от паводка.
В настоящее время весеннее половодье находится в активной фазе в Поволжье, Центральной России и южной Сибири. В зоне подтопления расположены около 400 населенных пунктов.
Как отметил глава МЧС Владимир Пучков, в стране развернуты дополнительные гидрологические посты, — порядка трех тысяч — а также подготовлены пункты временного размещения пострадавших граждан, сообщает издание «Невские Новости».
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