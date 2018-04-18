Владимир Путин обсудил с членами правительства ликвидацию последствий паводков

Жители России могут обращаться к региональному руководству в связи с подтоплениями.

Владимир Путин поручил членам правительства проконтролировать помощь пострадавшим от паводка.

В настоящее время весеннее половодье находится в активной фазе в Поволжье, Центральной России и южной Сибири. В зоне подтопления расположены около 400 населенных пунктов.