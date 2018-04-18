В ЦФО 19 апреля объявили желтый уровень опасности

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности 19 апреля в Москве и еще девяти регионах Центрального федерального округа из-за сильного ветра. Информацию об этом опубликовали в среду на сайте Гидрометцентра России

Желтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Согласно прогнозу Росгидромета , в Москве в ночь на четверг ожидается ветер 5-10 м/с местами с порывами до 15 м/с. Днем сила порывов будет достигать 12-17 м/с. Порывы до 15 м/с ожидаются также в ночь на пятницу и в ночь на субботу. В субботу «основная» сила ветра увеличится до 7-12 м/с, а порывы будут достигать 17-22 м/с.

Кроме Московской области , желтый уровень опасности из-за ветра объявили также в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях. В Белгородской и Курской областях также прогнозируют туман. Во Владимирской и Рязанской областях — сильный дождь. В Тамбовской области причиной для объявления желтого уровня опасности стал только туман.

В субботу, 21 апреля, дождь и сильный дождь ожидают на большей части ЦФО. На юге региона прогнозируют грозы. Ветер может достигать 12-17 м/с.