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В ЦФО 19 апреля объявили желтый уровень опасности
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В ЦФО 19 апреля объявили желтый уровень опасности 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности 19 апреля в Москве и еще девяти регионах Центрального федерального округа из-за сильного ветра. Информацию об этом опубликовали в среду на сайте Гидрометцентра России.
Желтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Согласно прогнозу Росгидромета, в Москве в ночь на четверг ожидается ветер 5-10 м/с местами с порывами до 15 м/с. Днем сила порывов будет достигать 12-17 м/с. Порывы до 15 м/с ожидаются также в ночь на пятницу и в ночь на субботу. В субботу «основная» сила ветра увеличится до 7-12 м/с, а порывы будут достигать 17-22 м/с.
Кроме Московской области, желтый уровень опасности из-за ветра объявили также в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях. В Белгородской и Курской областях также прогнозируют туман. Во Владимирской и Рязанской областях — сильный дождь. В Тамбовской области причиной для объявления желтого уровня опасности стал только туман.
В субботу, 21 апреля, дождь и сильный дождь ожидают на большей части ЦФО. На юге региона прогнозируют грозы. Ветер может достигать 12-17 м/с.
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