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Синоптики объявили на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве
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Синоптики объявили на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 

BFM.RU 8 минут назад
Фото: Газета.Ru
Гидрометцентр объявил в субботу, 21 апреля, «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, передает РИА Новости.
«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованной информации, в субботу ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.
«Во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами по Московской области и городу Москве, в отдельных районах Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 20-25 м/с, вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, ночью 22 апреля осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.
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