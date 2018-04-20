Синоптики объявили на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил в субботу, 21 апреля, «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, передает РИА Новости

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Согласно опубликованной информации, в субботу ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.