Весенний паводок в большинстве регионов ЦФО пошел на спад

ТАСС , 18 апреля. МЧС отмечает спад уровня воды на реках бассейна Оки, в верховьях Дона, и на Днепре, что привело к стабилизации паводковой ситуации в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Освободились от воды семь низководных мостов в Тульской, Рязанской и Орловской областях, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС.

В зоне риска оказались Костромская и Ярославская области, где паводок только начинается.

Большая вода отступает

Реки и водоемы Орловской области полностью очистились от льда, под водой находится лишь один из 15 ранее затопленных низководных мостов. Прямое транспортное сообщение нарушено с деревней Городище Мценского района, но вблизи есть объездная дорога. Остаются подтопленными четыре приусадебных участка в Заводском районе Орла и 16 садовых участков в Орловском районе.

Стабилизация паводковой обстановки отмечается в Липецкой, Белгородской и Курской областях. Пик половодья пройден и в Тамбовской области , где весенний паводок продолжают контролировать с помощью беспилотников.

Интенсивно снижается уровень воды и в реках Тульской области . В понедельник прямое транспортное сообщение было нарушено с 18 населенными пунктами из-за подтопления восьми низководных мостов, по данным на среду — все они полностью освободились от воды.

"Подтопленных населенных пунктов сейчас на территории региона уже нет. Всего с начала паводка было затоплено 16 низководных мостов, порядка 32 приусадебных участков. За помощью на лодочные переправы обратилось свыше 1,7 тыс. человек, но как таковая эвакуация не проводилась", — сказали в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что в четверг планируется отозвать оперативные группы из районов, где в период половодья было организовано дежурство.

За весь паводковый период, который в большинстве регионов Центральной России начался с 3 апреля, было подтоплено порядка 565 домов, 540 из которых — на территории Воронежской области , кроме того, были подтоплены 46 низководных мостов в Тульской, Рязанской, Орловской областях.

В зоне подтопления

По данным Центрального регионального центра МЧС России, 17-18 апреля подъем уровня воды на 20-75 см продолжался в реках Костромской и Ярославской областей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Костромской области, паводковая ситуация в регионе пока безаварийная. «Вода в реках прибывает, но подтоплений нет. Поднятие воды связано с таянием льда, дождя пока нет», — рассказали в пресс-службе.

Небольшое повышение уровня воды отмечено в Оке на участке между городами Рязань и Елатьма и на ее притоке Клязьме. Накануне вышла на пойму река Десна в районе Брянска . По данным МЧС, пока уровень воды таков, что это не должно вызвать потоплений жилых домов в районе областного центра.

По последним данным, вода подтопила лишь 11 приусадебных участков, расположенных в низинах. Так, в Брянске подтоплен приусадебный участок на улице Речной, сам дом может подтопить при уровне воды в Десне в 390 см, в то время как накануне уровень реки составляет 332 см, прибавив за сутки 14 см.

Ивановской области талыми и дождевыми водами размыло участок дороги Ксты — Мирславль, там произошел обвал длиной 10 метров. Дорогу использовали в качестве объездной жители деревни Новая, где подтопило мост. По данным областного управления МЧС, жизнеобеспечение не нарушено. Всего в этом районе прямое транспортное сообщение прервано с пятью населенными пунктами, в которых проживает почти 100 человек.

"Для передвижения имеются две альтернативные дороги, продовольственное, медицинское обеспечение осуществляется из поселка Анькино Ильинского муниципального района", — пояснили спасатели, отметив, что восстановление участка дороги начнется после схода воды.

Половодье в Воронежской области

В зоне подтопления в Воронежской области остаются 14 низководных мостов, свыше 60 домов и порядка 600 приусадебных участков с населением около 200 человек, расположенных в четырех муниципальных районах региона. «К ликвидации последствий паводка привлечено 482 спасателя, 190 единицы техники, в том числе аэромобильная группировка Тульского СЦ, развернут подвижный пункт управления», — отметили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание специалисты уделяют бесперебойной работе лодочных переправ, оказанию помощи пострадавшим, эвакуации населения из зоны затопления. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 54 человека, все размещены у родственников, погибших и травмированных нет.

По данным регионального управления МЧС, 18 апреля на некоторых участках рек отмечается снижение уровня воды, однако в среду на территорию региона с северо-запада пришел циклон, дожди прогнозируются в течение 7-10 дней. «Это не отразится на паводковой ситуации — снег почти сошел, идет накопление воды в почве, на Дону паводок практически закончился, как и на реках Подгороной, Усманке, Битюге, которые разливаются первыми — в этом году они вызвали подтопление населенных пунктов в Калаче, Новой Усмани, Боброве», — рассказал начальник Воронежского Гидрометцентра Александр Сушков.

По его словам, паводок в регионе еще не завершился, поскольку происходит подъем на реках на востоке области — на реках Хопер, Ворона. «Там половодье начинается на две недели позже, чем на Дону. В Воронежской области половодье проходит в течение целого месяца, а бывали годы, когда на востоке области максимальный подъем уровня воды начинался 5 мая, когда в Воронеже уже и забывали о паводке», — сказал Сушков.