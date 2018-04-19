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На реках Красноярского края начался ледоход
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На реках Красноярского края начался ледоход 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае на реках Кан, Чулым и Большой Улуй начался ледоход, сообщили в региональном МЧС.
Специалисты ежедневно следят за тем, чтобы лед не образовал заторов на реках. Дело в том, что из-за них течение рек нарушается, вода выходит из берегов и затапливает низины, в том числе населенные пункты. Однако сейчас угрозы подтопления нет.
По данным спасателей, лед движется равномерно, заторов льдин не зафиксировано, уровень воды в реках практически не поднимается. Состояние ледового покрова на водоемах, уровни воды в водоемах и среднесуточные температуры (от -3 до + 5, снег) позволяют сделать вывод о низкой вероятности подтопления населенных пунктов.
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