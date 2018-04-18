Ещё
Путин поручил кабмину контролировать оказание помощи пострадавшим от паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил кабмину контролировать оказание помощи пострадавшим от паводка 

Мир24 29 минут назад
Фото: Мир24
Более 400 населенных пунктов в России пострадали от половодья. Об этом на совещании правительства доложил президенту глава МЧС Владимир Пучков.
«В регионах юга Сибири, Поволжья и центральной части России проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, свыше 5 тысяч жилых домов, частное подворье, мосты и объекты социальной инфраструктуры. Всего пострадало свыше 18 тысяч человек. В настоящее время вода из регионов на юге Сибири начинает уходить», — сказал Пучков.
По словам главы МЧС, в регионах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Это позволило стабилизировать ситуацию в республике Алтай, Волгоградской, Воронежской областях и других регионах. Тем не менее, Владимир Путин поручил правительству держать под контролем оказание помощи пострадавшим от паводков.
Тает лед  Под водой исчезнут США, Канада и Европа
Согласно данным главного управления МЧС России, сейчас дома подтоплены в 41 населенном пункте. Помимо жилья, подтоплены 28 участков автомобильных дорог и 88 мостов. Отрезанными остаются 22 населенных пункта. Несмотря на это, в МЧС заверяют, что жизнедеятельность в них не нарушена: организованы лодочные переправы, а для жителей подтопленных домов развернуты пункты временного размещения с горячим питанием, медслужбами и всем необходимым.
Спасатели с ситуацией справляются, однако готовятся к любым вариантам развития событий. Накануне во всех регионах страны начались трехдневные учения. Сотрудники МЧС тренируют навыки реагирования на происшествия, вызванные половодьем и природными пожарами.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Пожары и паводки: спасатели России приведены в повышенную готовность В Монголии у границы с Россией произошло 5-балльное землетрясение Время половодья: спасателей в России проверяют в реальной обстановке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением73
Решена судьба российских банков в SWIFT174
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США299
Найдена «подлодка Гитлера»
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве60
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение