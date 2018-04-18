Путин поручил кабмину контролировать оказание помощи пострадавшим от паводка

«В регионах юга Сибири, Поволжья и центральной части России проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, свыше 5 тысяч жилых домов, частное подворье, мосты и объекты социальной инфраструктуры. Всего пострадало свыше 18 тысяч человек. В настоящее время вода из регионов на юге Сибири начинает уходить», — сказал Пучков.

По словам главы МЧС, в регионах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Это позволило стабилизировать ситуацию в республике Алтай , Волгоградской, Воронежской областях и других регионах. Тем не менее, Владимир Путин поручил правительству держать под контролем оказание помощи пострадавшим от паводков.

Тает лед Под водой исчезнут США Канада и Европа

Согласно данным главного управления МЧС России, сейчас дома подтоплены в 41 населенном пункте. Помимо жилья, подтоплены 28 участков автомобильных дорог и 88 мостов. Отрезанными остаются 22 населенных пункта. Несмотря на это, в МЧС заверяют, что жизнедеятельность в них не нарушена: организованы лодочные переправы, а для жителей подтопленных домов развернуты пункты временного размещения с горячим питанием, медслужбами и всем необходимым.

Спасатели с ситуацией справляются, однако готовятся к любым вариантам развития событий. Накануне во всех регионах страны начались трехдневные учения. Сотрудники МЧС тренируют навыки реагирования на происшествия, вызванные половодьем и природными пожарами.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ