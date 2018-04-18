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В регионах России от весенних паводков пострадали более 18 тысяч человек
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В регионах России от весенних паводков пострадали более 18 тысяч человек 

РИА Недвижимость 49 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 18 тысяч человек пострадали в Сибири, Поволжье и центральной части России в результате весенних паводков, заявил в среду глава МЧС Владимир Пучков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В регионах юга Сибири, Поволжья и Центральной части России проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, более 5 тысяч жилых домов, частные подворья, мосты и объекты социальной инфраструктуры. Всего пострадало свыше 18 тысяч человек", — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия-24».
"В настоящее время вода из регионов на юге Сибири и в центральной части начинает выходить и паводок перемещается на северо-запад", — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия-24», — добавил министр.
В регионах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Это позволило стабилизировать ситуацию в республике Алтай, Волгоградской и Воронежской областях и других регионах, сказал глава МЧС.
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