В регионах России от весенних паводков пострадали более 18 тысяч человек

"В регионах юга Сибири, Поволжья и Центральной части России проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, более 5 тысяч жилых домов, частные подворья, мосты и объекты социальной инфраструктуры. Всего пострадало свыше 18 тысяч человек", — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия-24».

"В настоящее время вода из регионов на юге Сибири и в центральной части начинает выходить и паводок перемещается на северо-запад", — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия-24», — добавил министр.