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Коммунальщики устранили скопление воды в подземном переходе на Малой Сухаревской площади
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Коммунальщики устранили скопление воды в подземном переходе на Малой Сухаревской площади 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники ГБУ «Гормост» ликвидировали скопление воды в подземном переходе на Малой Сухаревской площади в центре столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«В подземном переходе на Малой Сухаревской площади произошла поломка насоса, предназначенного для откачки воды. По информации ГБУ «Гормост» на место оперативно прибыли ремонтные службы предприятия, произведена откачка воды и ремонт оборудования», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время переход работает в штатном режиме, препятствий для движения пешеходов нет.
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