В Пуровском районе спасатели успешно отработали все возможные ЧС

поселке Уренгой Пуровского района прошло командно-штабное учение, связанное с возможным подтоплением населенного пункта в результате паводка.

В ходе тренировки проверили поселковую систему оповещения населения, провели работы по организации вывода пострадавшего населения из зон подтопления, восстановлению возможных повреждений защитной дамбы, а также развернули пункт временного размещения для населения.

Основной пункт временного размещения организовали в спортивном комплексе «Уренгоец». Члены районной комиссии лично убедились, что здесь для жителей предусмотрены все условия для комфортного пребывания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Особенно тщательно пуровские спасатели отработали процесс эвакуации представителей маломобильного населения из квартир условно подтопленного дома. Учения прошли успешно.

Заключительный этап командно-штабных учений на Ямале пройдет 19 марта. В повестке дня — ликвидации ЧС, возникшие в результате крупных природных пожаров, а также защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от стихии огня.