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В Пуровском районе спасатели успешно отработали все возможные ЧС
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В Пуровском районе спасатели успешно отработали все возможные ЧС 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Уренгой Пуровского района прошло командно-штабное учение, связанное с возможным подтоплением населенного пункта в результате паводка.
В ходе тренировки проверили поселковую систему оповещения населения, провели работы по организации вывода пострадавшего населения из зон подтопления, восстановлению возможных повреждений защитной дамбы, а также развернули пункт временного размещения для населения.
Основной пункт временного размещения организовали в спортивном комплексе «Уренгоец». Члены районной комиссии лично убедились, что здесь для жителей предусмотрены все условия для комфортного пребывания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Особенно тщательно пуровские спасатели отработали процесс эвакуации представителей маломобильного населения из квартир условно подтопленного дома. Учения прошли успешно.
Заключительный этап командно-штабных учений на Ямале пройдет 19 марта. В повестке дня — ликвидации ЧС, возникшие в результате крупных природных пожаров, а также защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от стихии огня.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямалу, ежегодно несколько населенных пунктов Ямала находятся под угрозой подтопления, в их числе и поселок Уренгой Пуровского района. К счастью за прошедшие годы трагедий не случалось, но задача оперативных служб — предусмотреть любой вариант развития событий и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.
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