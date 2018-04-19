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В результате землетрясения в Индонезии пострадали более 20 человек
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В результате землетрясения в Индонезии пострадали более 20 человек 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 19 апреля. Два человека погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения в провинции Центральная Ява в Индонезии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
Подземные толчки, сила которых составляла 4,4 балла, разрушили сотни домов, школы, мечети. Свыше 2 тыс. местных жителей были вынуждены переместиться в специальные центры.
Землетрясение произошло в среду около 13:30 по местному времени (09:30 мск) в окрестностях города Банджарнегара провинции Центральная Ява, расположенной на самом густонаселенном острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.
ТАСС: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки МЧС начало всероссийские учения по ликвидации последствий паводка и пожаров Хлопок с последующим горением произошел в жилом доме в Екатеринбурге
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