Пожары и паводки: спасатели России приведены в повышенную готовность

Второй этап масштабных учений МЧС по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров стартовал в России . Накануне спасатели во всех регионах страны были приведены в повышенную готовность, передает «МИР 24».

Там, где уже действует режим чрезвычайной ситуации, все проходит в реальной обстановке. Проводятся инженерные работы по защите сел от воды и расчистке русел рек.

На территориях, где только ожидают разгула стихии, отрабатываются поисковые работы и спасение людей на воде. В отдельных регионах проверяется возможность эвакуации населения и создание пунктов временного размещения.

Всего к учениям привлечены более 640 тысяч человек и 120 тысяч единиц техники, они продлятся до 19 апреля.

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