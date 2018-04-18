Пассажиров самолета во «Внуково» эвакуировали из-за насекомых в салоне 

Пассажиров самолета Boeing 737, готовившегося к вылету из «Внуково» в Симферополь, пришлось эвакуировать из-за проникновения в салон пчел. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, при погрузке в грузовой отсек разгерметизировался контейнер с пчелами. В результате жалящие насекомые стали проникать в пассажирский отсек. В целях безопасности было решено эвакуировать пассажиров. В ближайшее время авиакомпания «Россия» предоставит им резервный лайнер, пишет НСН.
В свою очередь представитель авиакомпании уточнил агентству «Москва», что в салон проникло около десяти особей специально выведенного вида шмелей, которые «не представляют опасности для здорового человека».
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