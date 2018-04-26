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В Омске пожарные спасли мужчину из горевшего дома
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В Омске пожарные спасли мужчину из горевшего дома 

АиФ-Омск 46 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 26 апреля, в Омске произошёл пожар. В Центральном округе горел двухквартирный дом и надворные постройки. К моменту прибытия спасателей огонь охватил квартиру №2 по всей площади. Пожарные спасли мужчину из квартиры №1.
По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования. Спасателям понадобилось два часа, чтобы потушить пожар. На борьбу с огнём привлекли пять спецмашин и 27 спасателей.
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