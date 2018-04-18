Пчелы сорвали вылет самолета в Симферополь из «Внукова»

Пассажиров рейса в московском аэропорту «Внуково» эвакуировали из самолета после нападения пчел, сообщает в среду «Интерфакс»

Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во «Внукове».

«Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Boeing 737, готовившегося к вылету из «Внукова» в Симферополь . Было решено эвакуировать пассажиров», — сказал источник агентства.