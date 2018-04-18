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Пчелы сорвали вылет самолета в Симферополь из «Внукова»
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Пчелы сорвали вылет самолета в Симферополь из «Внукова» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пассажиров рейса в московском аэропорту «Внуково» эвакуировали из самолета после нападения пчел, сообщает в среду «Интерфакс».
Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во «Внукове».
«Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Boeing 737, готовившегося к вылету из «Внукова» в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров», — сказал источник агентства.
В ближайшее время авиакомпания «Россия» предоставит им резервный лайнер.
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