Реки Волгоградской области освобождаются от лишней воды

Большая вода постепенно отступает от населенных пунктов Волгоградской области . Частично подтопленными остаются дома в трех районах: Алексеевском, Иловлинском и Руднянском. Уровень воды в реках Терса и Бузулук всего за день снизился на 10 сантиметров.

— В Волгоградской области сохраняется положительная динамика, связанная с весенним паводком, — сообщили V1.ru в экстренных службах региона. — Уровень воды на реке Бузулук в Алексеевском районе за сутки уменьшился на 10 сантиметров. В реке Терса воды стало на 11 сантиметров меньше. Тем не менее ситуация здесь еще достаточно напряженная. Единственный район, где вода держится на прежних отметках — Иловлинский. В реке Иловле уровень воды за сутки не изменился и по-прежнему находится на опасных отметках.

За вчерашний день от воды освободились 14 придворовых территорий. Пять из них находятся в Алексеевском районе, девять — в Рудне.

— В зоне подтопления находятся населенные пункты Иловлинского, Алексеевского, Руднянского районов. Здесь частично остаются подтопленными четыре населённых пункта, 130 придворовых территорий, — сообщают в региональном управлении МЧС

Начиная с 4 апреля, когда в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за весеннего паводка, от воды полностью освободились 9 районов из 12-ти. С начала месяца в пяти районах — Кумылженском, Фроловском, Михайловском, Новоаннинском и Еланском — работали 26 пунктов временного размещения. Сейчас в готовности остаются 15.

С 10 апреля в пострадавших от наводнения районах работают межведомственные комиссии. Уже обследовано больше 3,5 тысяч домов. Выплаты в размере до 50 тысяч рублей получили 700 собственников домов.

V1.ru с самого первого дня, когда в регионе начали скрываться под водой первые населенные пункты, сообщал всю оперативную информацию. Подробнее о том, как затапливало Волгоградскую область, можно прочитать в нашем специальном сюжете.