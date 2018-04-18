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Реки Волгоградской области освобождаются от лишней воды
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Реки Волгоградской области освобождаются от лишней воды 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Большая вода постепенно отступает от населенных пунктов Волгоградской области. Частично подтопленными остаются дома в трех районах: Алексеевском, Иловлинском и Руднянском. Уровень воды в реках Терса и Бузулук всего за день снизился на 10 сантиметров.
— В Волгоградской области сохраняется положительная динамика, связанная с весенним паводком, — сообщили V1.ru в экстренных службах региона. — Уровень воды на реке Бузулук в Алексеевском районе за сутки уменьшился на 10 сантиметров. В реке Терса воды стало на 11 сантиметров меньше. Тем не менее ситуация здесь еще достаточно напряженная. Единственный район, где вода держится на прежних отметках — Иловлинский. В реке Иловле уровень воды за сутки не изменился и по-прежнему находится на опасных отметках.
За вчерашний день от воды освободились 14 придворовых территорий. Пять из них находятся в Алексеевском районе, девять — в Рудне.
— В зоне подтопления находятся населенные пункты Иловлинского, Алексеевского, Руднянского районов. Здесь частично остаются подтопленными четыре населённых пункта, 130 придворовых территорий, — сообщают в региональном управлении МЧС.
Начиная с 4 апреля, когда в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за весеннего паводка, от воды полностью освободились 9 районов из 12-ти. С начала месяца в пяти районах — Кумылженском, Фроловском, Михайловском, Новоаннинском и Еланском — работали 26 пунктов временного размещения. Сейчас в готовности остаются 15.
С 10 апреля в пострадавших от наводнения районах работают межведомственные комиссии. Уже обследовано больше 3,5 тысяч домов. Выплаты в размере до 50 тысяч рублей получили 700 собственников домов.
V1.ru с самого первого дня, когда в регионе начали скрываться под водой первые населенные пункты, сообщал всю оперативную информацию. Подробнее о том, как затапливало Волгоградскую область, можно прочитать в нашем специальном сюжете.
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