Паводковая обстановка в Оренбуржье стабильна 

Сегодня оперативные группы обследовали паводковую обстановку в Оренбургской области. В ходе проверки выяснилось, что на данный момент в Оренбуржье остаются подтопленными 16 низководных мостов в 11 муниципалитетах области:
1 мост — Илекский район — в районе с. Нижнеозерное;
2 моста — Красногвардейский район — в районе Верхнеильясово, с. Малоюлдашево;
1 мост — Октябрьский район — в районе с. Буланово;
2 моста — Домбаровский район — в районе с. Зарево, п. Полевой;
1 мост — Новоорский район — в районе с. Закумачное;
3 моста — Бузулукский район — в районе п. Колтубанка; п. Колтубановский, н.п. Каменная Сарма;
1 мост — Асекеевский район — в районе н.п. Старосултангулово;
1 мост — Кваркенский район — в районе с. Верхняя Кардаиловка;
1 мост — Адамовский район — в районе н.п. Майский.
2 моста — г. Орск— в районе н.п. Урпия и н.п. Джанаталап;
1 мост — Саракташский район — в районе н.п. Кондуровка.
Накануне опергруппа МЧС по Оренбургской области совершила полет на вертолете МИ-8 по маршруту Оренбург — Переволоцкий район — Илекский район, чтобы разведать всю паводковую обстановку с высоты. Авиаразведка показала, что она стабильна и опасений не вызывает. Подтопленных придомовых территорий в области не зафиксировано.
На данный момент уровень воды продолжает повышаться только на реках Урал в Орске и Большой Кумак в Новоорске. Также здесь наблюдается ледоход.