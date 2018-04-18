Паводковая обстановка в Оренбуржье стабильна

Сегодня оперативные группы обследовали паводковую обстановку в Оренбургской области . В ходе проверки выяснилось, что на данный момент в Оренбуржье остаются подтопленными 16 низководных мостов в 11 муниципалитетах области:

1 мост — Илекский район — в районе с. Нижнеозерное;

2 моста — Красногвардейский район — в районе Верхнеильясово, с. Малоюлдашево;

1 мост — Октябрьский район — в районе с. Буланово;

2 моста — Домбаровский район — в районе с. Зарево, п. Полевой;

1 мост — Новоорский район — в районе с. Закумачное;

3 моста — Бузулукский район — в районе п. Колтубанка; п. Колтубановский, н.п. Каменная Сарма;

1 мост — Асекеевский район — в районе н.п. Старосултангулово;

1 мост — Кваркенский район — в районе с. Верхняя Кардаиловка;

1 мост — Адамовский район — в районе н.п. Майский.

2 моста — г. Орск — в районе н.п. Урпия и н.п. Джанаталап;

1 мост — Саракташский район — в районе н.п. Кондуровка.

Накануне опергруппа МЧС по Оренбургской области совершила полет на вертолете МИ-8 по маршруту Оренбург — Переволоцкий район — Илекский район, чтобы разведать всю паводковую обстановку с высоты. Авиаразведка показала, что она стабильна и опасений не вызывает. Подтопленных придомовых территорий в области не зафиксировано.

На данный момент уровень воды продолжает повышаться только на реках Урал в Орске и Большой Кумак в Новоорске. Также здесь наблюдается ледоход.