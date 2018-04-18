В Нью-Йорке из-за сильного ливня затопило несколько станций метро

Нью-Йорк. США . В Нью-Йорке из-за сильного ливня затопило несколько станций метро. Как пишет Life.ru, вода в подземке стекала с улицы по лестницам и лилась с потолка.

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Причиной подобного инцидента стал ураган, прошедший в нескольких районах США, в том числе и в Нью-Йорке. Его последствия вызвали ажиотаж среди жителей «большого яблока». В частности, в социальных сетях они поделились друг с другом видом затопленного нью-йоркского метрополитена.

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Кроме того, отмечается, что сильнее всего непогода и ураган ощущалась в Филадельфии и Вашингтоне. Там сильный ветер повалил деревья и оборвал линии передач.