Ещё
Метрополитен Нью-Йорка залило водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метрополитен Нью-Йорка залило водой 

Мир24 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ливни обрушились на Нью-Йорк. Некоторые станции метрополитена ушли под воду, передает телеканал «МИР 24».
Она хлынула не только через подземные лестничные пролеты, но и с потолков самих тоннелей. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, как вода нескончаемым потоком льется на поезда и выходящих пассажиров.
Непогоду принес циклон, который пронесся уже по десятку штатов. Ранее Миннесоту и Мичиган засыпало снегом. В некоторых районах уровень сугробов приблизился к отметке в полметра. Жертвами непогоды стали три человека.
Сложная обстановка была и в канадской провинции Онтарио. Там из-за ледяных дождей, снегопадов и шторма дороги превратились в каток. Зимняя погода с североатлантическим циклоном возвращается и в Москву.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
МАК: Ми-8 потерпел крушение из-за столкновения с антенной мачтой Туман помешал семи самолетам приземлиться в Москве Ситуация с паводками в России остается напряженной
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»152
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника38
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии269
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение