Метрополитен Нью-Йорка залило водой

Ливни обрушились на Нью-Йорк . Некоторые станции метрополитена ушли под воду, передает телеканал «МИР 24».

Она хлынула не только через подземные лестничные пролеты, но и с потолков самих тоннелей. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, как вода нескончаемым потоком льется на поезда и выходящих пассажиров.

Непогоду принес циклон, который пронесся уже по десятку штатов. Ранее Миннесоту и Мичиган засыпало снегом. В некоторых районах уровень сугробов приблизился к отметке в полметра. Жертвами непогоды стали три человека.

Сложная обстановка была и в канадской провинции Онтарио. Там из-за ледяных дождей, снегопадов и шторма дороги превратились в каток. Зимняя погода с североатлантическим циклоном возвращается и в Москву

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