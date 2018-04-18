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Военные ВВО потушили крупный лесной пожар в Забайкальском крае
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Военные ВВО потушили крупный лесной пожар в Забайкальском крае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие воинских частей Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Забайкальском крае потушили крупный лесной пожар в Читинском районе, сообщает пресс-служба ВВО.
"Обнаружен крупный низовой пожар недалеко от населенного пункта Горный-1, около пяти километров по фронту и 500 метров в глубину. Для тушения и проливки территории лесного массива привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов, задействовано пять пожарных автомобилей на базе КАМАЗ", — говорится в сообщении.
Пожар потушили, угрозы объектам нет.
Для контроля за обстановкой круглосуточно будут дежурить два пожарных расчета.
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