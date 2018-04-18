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Военные потушили крупный лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края
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Военные потушили крупный лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие потушили крупный лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.
"Крупный низовой пожар был обнаружен недалеко от населенного пункта Горный-1. Около пяти километров по фронту и 500 метров в глубину. Для тушения и проливки территории привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов, было задействовано пять пожарных автомобилей. На данный момент пожар локализован и потушен, угрозы объектам нет", — сказали в пресс-службе.
Для контроля обстановки организовано круглосуточное дежурство двух пожарных расчетов.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. По данным регионального Минприроды, на утро среды, на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 19 лесных пожаров на общей площади 4,6 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.
На территории всех муниципалитетов края введен особый противопожарный режим. Кроме того, правительство региона ввело ограничения на пребывание людей в лесах до 26 апреля.
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