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Сотрудники самарского МЧС потушили лесной пожар в Красноярском районе
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Сотрудники самарского МЧС потушили лесной пожар в Красноярском районе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В четверг, 19 апреля, в Красноярском районе Самарской области прошли масштабные учения сотрудников МЧС. Пожарные тушили огонь в лесном массиве.
В лесу развернули оперативный штаб
— Очаг возгорания ликвидировали при помощи аэромобильной группы, пожарно-химической станции лесного хозяйства и пожарно-спасательных отрядов Самары, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Местные жители не пострадали
Сотрудники МЧС эвакуировали условных пострадавших, развернули пункты временного размещения людей и выставили временную охрану и населенных пунктов.
Пострадавших искали и на воде
Учения проводились в три этапа. Ранее сотрудники Волжского спасательного центра искали тонущих людей в воде. Они отрабатывали навыки по укреплению береговых линий и защите населенных пунктов от водной стихии. С 17 по 19 апреля в учениях приняли участие 272 человека и 75 единиц специальной техники.
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