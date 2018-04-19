Сотрудники самарского МЧС потушили лесной пожар в Красноярском районе 

В четверг, 19 апреля, в Красноярском районе Самарской области прошли масштабные учения сотрудников МЧС. Пожарные тушили огонь в лесном массиве.
В лесу развернули оперативный штаб
— Очаг возгорания ликвидировали при помощи аэромобильной группы, пожарно-химической станции лесного хозяйства и пожарно-спасательных отрядов Самары, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Местные жители не пострадали
Сотрудники МЧС эвакуировали условных пострадавших, развернули пункты временного размещения людей и выставили временную охрану и населенных пунктов.
Пострадавших искали и на воде
Учения проводились в три этапа. Ранее сотрудники Волжского спасательного центра искали тонущих людей в воде. Они отрабатывали навыки по укреплению береговых линий и защите населенных пунктов от водной стихии. С 17 по 19 апреля в учениях приняли участие 272 человека и 75 единиц специальной техники.