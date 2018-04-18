В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока введен режим ЧС в связи с природными пожарами 

В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока природные пожары могут угрожать населённым пунктам. В Красноярском крае вводится особый противопожарный режим: разводить костры и сжигать мусор запрещено. Местные власти должны принять меры для защиты поселений. Лесные пожары сейчас тушат в Забайкалье — там из-за сухой и ветреной погоды растет площадь возгораний. В Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка — в Зейском районе.