Следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Следовавший в Москву самолёт авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В 08:10 по местному времени самолёт благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 08:50 по местному времени воздушное судно продолжило полёт по намеченному ранее маршруту.

Ранее сообщалось, что следовавший по маршруту Москва — Астрахань самолёт экстренно приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту.