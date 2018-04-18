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Следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске
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Следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске 

RT на русском 1 час назад
Следовавший в Москву самолёт авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В 08:10 по местному времени самолёт благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 08:50 по местному времени воздушное судно продолжило полёт по намеченному ранее маршруту.
Ранее сообщалось, что следовавший по маршруту Москва — Астрахань самолёт экстренно приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту.
В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.
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