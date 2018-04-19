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В Приморье потушили все лесные пожары
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В Приморье потушили все лесные пожары 

РИА Новости 49 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Лесоохрана в Приморье за прошедшие сутки потушила все природные пожары в регионе, которые полыхали в восьми районах на площади более 200 гектаров, сообщает администрация края.
Всего потушили 12 возгораний.
"По информации краевого департамента лесного хозяйства, пожары потушены в Анучинском, Дальнереченском, Ольгинском, Кировском, Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе. Также за сутки ликвидировано 58 палов травы… Сейчас на территории края природных пожаров нет", — говорится в сообщении.
Очаги тушили более 100 человек с 23 единицами техники. Самолёт Ан-2 патрулировал территории.
Из-за высокой пожарной опасности на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.
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