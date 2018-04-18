На юге Японии произошла вспышка кори

Токио, 18 апреля / Синьхуа / — Вспышка кори произошла на юге Японии в префектуре Окинава. Как сообщили во вторник власти региона, по состоянию на 16 апреля заболело 56 человек. Ситуация негативно отражается на туристической отрасли Окинавы.

Как сообщают местные СМИ, корь на юг Японии завез иностранный турист. Поскольку среди заболевших есть дети, власти Окинавы отменили занятия в школах до конца текущей недели.

Специалисты Японского государственного центра исследований инфекционных заболеваний полагают, что эпидемия кори может распространиться и на другие районы страны. Они рекомендовали жителям Японии сделать прививки и избегать людных мест.

Корь сопровождается такими симптомами, как красная сыпь, жар, насморк и кашель, в особо тяжелых случаях может привести к летальному исходу. —0—