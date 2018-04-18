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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5,0 в акватории Тихого океана утром 18 апреля, эпицентр находился в 201 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Сообщение об этом появилось в среду на сайте краевого МЧС.
"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, утром 18 апреля 2018 года в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло
на глубине 50 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 201 километре северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — отмечается в сообщении.
По данным МЧС, в населенных пунктах края землетрясение не ощущалось. Небольшие толчки могли почувствовать только горожане, находящиеся на верхних этажах высотных зданий. Угроза цунами не объявлялась.
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