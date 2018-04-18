Более 10 человек спасены при ликвидации пожара в квартире в Зябликово

Во время ликвидации возгорания, произошедшего в квартире одного из жилых домов на юге Москвы , пожарно-спасательными подразделениями были спасены 12 человек, сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.

«По предварительным данным, в квартире на шестом этаже 17-этажного жилого дома, находящегося по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 4, корп. 1, произошло возгорание на площади около 15 кв. м. В ходе тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями были выведены и спасены 12 человек, двое из которых дети. Пострадавших в результате инцидента нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принятыми мерами, возгорание было ликвидировано.