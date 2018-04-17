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Половодье привело к массовой гибели домашних животных в Воронежской области
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Половодье привело к массовой гибели домашних животных в Воронежской области 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Десятки уток и овец утонули во время паводка, который обрушился на Воронежскую область наступившей весной. Самостоятельно выбраться из водяной ловушки животные не смогли. Телеканал «360» публикует страшные кадры, которые сняли жителя города Бобров, который находится в 97 километрах от Воронежа.
Местная жительница рассказала, что в апрельском наводнении погибли не только звери, но также пасеки. Пчелы, которых держали местные жители погибли. Кроме того залиты оказались огороды и теплицы. В частном секторе люди вынуждены передвигаться на лодках.
Видно, что в сарай войти невозможно. Потонули даже утки, потому что берега нет, чтобы спрятаться им  — местная жительница
На помощь коллегам и местным жителям в Воронежскую область прибыли спасатели из Тулы. В связи со сложившейся ситуацией в регионе объявили режим ЧС.
Специалисты сообщили, что пик половодья для Воронежской области уже пройден, но пока затопленными остаются несколько десятков домов и сотни приусадебных участков. Движение по низководным мостам в регионе пока также закрыто. Большая вода пришла в регион на прошлой неделе. Активное таяние снега привело к тому, что оказались размыты поселки и дороги.
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