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Женщину затянуло в иллюминатор после взрыва в самолёте
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Женщину затянуло в иллюминатор после взрыва в самолёте 

News.ru 49 минут назад
Фото: News.ru
Во время полёта в лайнере, совершавшем рейс из Нью-Йорка в Даллас, взорвался двигатель. В результате одну из пассажирок частично вытянуло через иллюминатор, стекло которого разбили летающие по салону предметы, сообщает Mirror.
От смерти пострадавшую спасли другие пассажиры, вовремя ухватившие её.
В связи с инцидентом, самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.
Известно, что всего на борту воздушного судна находились 143 человека и пять членов экипажа.
Мужчина по имени Марти Мартинез, который также был в самолёте, опубликовал на своей странице в Facebook видео и фото случившегося.
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