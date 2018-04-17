Женщину затянуло в иллюминатор после взрыва в самолёте

Во время полёта в лайнере, совершавшем рейс из Нью-Йорка Даллас , взорвался двигатель. В результате одну из пассажирок частично вытянуло через иллюминатор, стекло которого разбили летающие по салону предметы, сообщает Mirror.

От смерти пострадавшую спасли другие пассажиры, вовремя ухватившие её.

В связи с инцидентом, самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

Известно, что всего на борту воздушного судна находились 143 человека и пять членов экипажа.

Мужчина по имени Марти Мартинез, который также был в самолёте, опубликовал на своей странице в Facebook видео и фото случившегося.