В результате взрыва двигателя самолёта Boeing в США погибла одна женщина

В результате взрыва двигателя пассажирского самолёта Boeing-737-700 во время выполнения рейса Нью-Йорк Даллас погибла одна женщина, еще семеро человек пострадали.

Как сообщается, после взрыва у лайнера был разбит иллюминатор, и женщину в него просто засосало. Другие пассажиры сумели втянуть её обратно в салон, однако она погибла от сердечного приступа. После аварии самолёт успешно совершил экстренную посадку в Филадельфии.

Всего на борту находилось 144 пассажира и пять членов экипажа. В результате ЧП у самолёта было повреждено крыло. По факту происшествия Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование.

В данный момент эксперты обнаружили, что во взорвавшемся двигателе была утечка топлива, пишет "Интерфакс"