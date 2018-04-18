Пассажирку вытянуло в разбитый иллюминатор после взрыва двигателя самолёта 

Инцидент произошел накануне в США во время перелета из Нью-Йорка в Даллас. Примерно через 20 минут после взлёта на высоте 10 тысяч метров у Boeing сломался левый двигатель. Произошел хлопок. Осколки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Женщину, которая сидела рядом с ним, ранило и затянуло в окно из-за разгерметизации салона. Пассажиры несколько минут затаскивали её обратно. Но спасти мать двоих детей не удалось. В момент происшествия на борту находились 150 человек. Семеро из них пострадали. Пилот Тэмми Джо Шультс (это одна из первых женщин — летчиц США) посадила самолет за 15 минут на запасной аэродром. За это она была удостоена звания героя. Сейчас авиакомпания проводит расследование по факту произошедшего.