Американский беспилотник замечен у границ РФ

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил новый длительный разведывательный полет у берегов Крыма Краснодарского края . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Тяжелый американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. В 15:48 мск он был замечен в 50 км от побережья Крыма в районе Фороса на высоте 16 тысяч метров.

Затем в течение 2,5 часов самолет курсировал вдоль морских границ РФ на Черном море от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края до Сочи

Сообщается, что беспилотник приближался к побережью Крыма на 35 км, а к берегам Краснодарского края — на 40-45 км.

Согласно техническим возможностям Global Hawk, со своих позиций он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края

В 19:00 мск разведчик вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился на Донбасс.