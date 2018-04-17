Огонь охватил девять машин на северо востоке МКАД

Москве на 92‐м километре МКАД вместе сгорели 9 машин. Пожар ликвидирован.

Возгорание произошло неподалеку от метро «Бабушкинская» и локализовано на площади 50 квадратных метров.

По информации от МЧС по Москве, машины загорелись не на парковке, а в стихийном скоплении личного транспорта. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Сотрудников ростовского аэропорта Платов эвакуировали вместе с пассажирами. По некоторым данным, в воздушной гавани сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».