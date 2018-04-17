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Огонь охватил девять машин на северо востоке МКАД
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Огонь охватил девять машин на северо востоке МКАД 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Москве на 92‐м километре МКАД вместе сгорели 9 машин. Пожар ликвидирован.
Возгорание произошло неподалеку от метро «Бабушкинская» и локализовано на площади 50 квадратных метров.
По информации от МЧС по Москве, машины загорелись не на парковке, а в стихийном скоплении личного транспорта. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
Сотрудников ростовского аэропорта Платов эвакуировали вместе с пассажирами. По некоторым данным, в воздушной гавани сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
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