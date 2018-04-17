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Электричка Наро‑Фоминск — Москва попала в топ‑10 самых быстрых в России
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Электричка Наро‑Фоминск — Москва попала в топ‑10 самых быстрых в России 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Электричка из подмосковного Наро-Фоминска в столицу оказалась одной из самых быстрых в России, ее средняя скорость составила 70 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tutu.ru.
Эксперты сервиса проанализировали скорость движения всех российских электропоездов. Максимальной средней скоростью обладает электричка Похвистнево — Абдулино (Самарская область), которая преодолевает 115 километров пути за 1 час 27 минут. Средняя скорость движения составляет 79 километров в час. На втором месте — поезд в Курган (75 километров в час), который проезжает 259 километров за 3 часа 28 минут. На третьем — электричка из Владимира в Ковров, средняя скорость — 72,5 километра в час.
«Единственной в топе столичной электричкой оказался поезд из Наро-Фоминска, занявший 10 место. Он проезжает 70 километров за 60 минут, средняя скорость — 70 километров в час», — говорится в сообщении.
В топ-10 также вошли электрички Челябинск — Карталы, Омск — Исилькуль, Керженец — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Кузнечное, Чулымская — Барабинск, Семенов — Нижний Новгород.
При анализе скорости поездов не учитывались скоростные электрички и экспрессы.
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