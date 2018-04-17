На реке Самара в районе Кировского моста рыбак провалился под лёд

В понедельник, 16 апреля, во второй половине дня, к спасателям Самары обратился очевидец происшествия на воде, сообщивший о том, что в районе Кировского моста на реке Самара рыбак провалился под лед, и просит помощи, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области

В 17:13 дежурная смена спасателей ПСО СО выехали на помощь рыбаку, который оказался в воде в 100 метрах от берега.

Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего бригаде медиков «скорой помощи». В 17:58 спасательная операция была завершена.