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На реке Самара в районе Кировского моста рыбак провалился под лёд
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На реке Самара в районе Кировского моста рыбак провалился под лёд 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 16 апреля, во второй половине дня, к спасателям Самары обратился очевидец происшествия на воде, сообщивший о том, что в районе Кировского моста на реке Самара рыбак провалился под лед, и просит помощи, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
В 17:13 дежурная смена спасателей ПСО СО выехали на помощь рыбаку, который оказался в воде в 100 метрах от берега.
Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего бригаде медиков «скорой помощи». В 17:58 спасательная операция была завершена.
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