ОблМЧС: Пик паводка на малых реках прошел

Волга Ньюс: последние новости

В Самарской области из-за паводка подтопило уже шесть низководных мостов

В Самаре на 9-й Просеке 56 человек тушили пожар в частном доме

Из Самары пойдут дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург