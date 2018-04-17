ОблМЧС: Пик паводка на малых реках прошел 

«Мы отмечаем понижение уровня воды на малых реках и не прогнозируем подтопления населенных пунктов от паводка на малых реках», — заявил Олег Бойко.
В то же время, по данным МЧС, с 21 апреля по 1 мая будет пик паводка на Волге из-за сбросов воды на ГЭС. Но Олег Бойко заявил, что МЧС к этому готово.
Олег Бойко также напомнил, что 16 апреля в Самаре сорвало два дебаркадера из-за увеличений сбросов воды. По мнению Олега Бойко, владельцы не были готовы к паводку. «Уровень воды поднялся, около берега скопилось много льдин, и два дебаркадера уплыли», — сообщил начальник облМЧС.
Спасатели отбуксировали дебаркадеры к шестому причалу.