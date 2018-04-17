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На Онтарио обрушились ледяной дождь, снегопады и шторм
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На Онтарио обрушились ледяной дождь, снегопады и шторм 

Мир24 1 час назад
Дороги канадской провинции Онтарио превратились в каток. И это — в середине весны. За два дня произошли полторы тысячи аварий, сообщает «МИР 24».
Причиной стали ледяной дождь, снегопады и шторм. Все вместе они сильно осложнили дорожное движение. Такая суровая погода в середине весны вызвала массовые отключения электроэнергии. Жители тысяч домов несколько дней сидели без света. Синоптики прогнозируют, что такие погодные условия сохранятся до конца недели.
Добавим, что в аэропорту Торонто отменены либо задержаны более 600 рейсов.
На США между тем обрушились снегопады и метели. В некоторых областях штатов Миннесота и Мичиган высота сугробов достигла полуметра. Жертвами стихии, по сообщениям местных СМИ, стали три человека. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время циклон двинется в сторону Нью-Йорка.
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