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В Оренбургской области с затопленного острова спасли мужчину
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В Оренбургской области с затопленного острова спасли мужчину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Троим удалось самостоятельно выбраться на сушу, а один из спортсменов остался на отрезанном от берега острове.
Мужчины обратились за помощью на станцию Новоорск. На место для спасения мужчины незамедлительно выдвинулись оперативные службы. Сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные сельчане вызволили мужчину из водного плена. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В МЧС в то же время сообщили о том, что паводок начал отступать от населенных пунктов Оренбуржья. Урал у Оренбурга продолжает снижаться, Сакмара в районе Каргалы также за сутки опустилась на полтора десятка сантиметров. Уровень воды в Урале у Оренбурга составил 443 сантиметра, что на 7 сантиметров ниже, чем сутки назад. Падение уровня водной артерии наблюдается и в Илеке, в Орске напротив — за сутки Урал поднялся на 35 сантиметров.
Сакмара в Кувандыке за сутки поднялась на 8 сантиметров, в Каргале упала на 14 сантиметров. На реке Самара падение уровня воды регистрируют во всех пунктах наблюдения.
Стабилизация и спад уровня воды наблюдались в ранее подтопленных территориях, где под водой оказались мосты. Речь идет о реке Чаган в Первомайском районе, Большом Уране в Сорочинском городском округе и реке Джуса в Новоорском районе.
«ФедералПресс» писал о 24 подтопленных в Оренбуржье мостах.
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